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У Финляндии в связи со вступлением в НАТО возникнут проблемы с Россией, поскольку будет создан Ленинградский военный округ - Путин

У Финляндии после вступления в НАТО могут возникнуть проблемы с Россией, связанные с созданием Ленинградского военного округа, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Взяли затащили в НАТО Финляндию. У нас что, были с Финляндией какие-то споры? Все споры, в том числе территориального характера в середине 20-го века давно решены", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто", - добавил он.

Отрывок интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале.

Президент РФ отметил, что раньше у России и Финляндии были "самые сердечные отношения".

"Да, в лесном комплексе были проблемы, связанные с необходимостью лесопереработки внутри страны. Ну, и все. Это чушь и мелочи, на самом деле", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ФИНЛЯНДИЯ


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