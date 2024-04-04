Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8434 RUR   0.0184 GBR   2.1513 TRY   0.0532

Цена на нефть

03.04 $/bbl +/- WTI 85.43 +0.28 Brent 89.35 +0.43
Дальнее зарубежье 04.04.2024 15:16

Власти Финляндии решили оставить закрытой границу с РФ вплоть до дальнейших распоряжений

Власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия границы с РФ на неопределенный период, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на заявление финского правительства.

"Финляндия оставит закрытой границу с Россией вплоть до дальнейшего уведомления", - информирует агентство.

22 ноября 2023 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного, из-за ухудшения ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

По утверждению Хельсинки, в последнее время ситуация на границе Финляндии и России ухудшилась. Ранее Орпо заявлял, что Финляндия видит признаки того, что рост числа мигрантов, которые пытаются попасть через Россию в Финляндию, не случаен, а является результатов неких "организованных усилий".

В феврале 2024 года правительство Финляндии объявило, что неоднократно закрывавшиеся ранее КПП на восточной границе останутся закрытыми до 14 апреля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ГРАНИЦА, СОСТОЯНИЕ


Похожие новости


Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией Премьер-министр Финляндии пообещал обеспечить безопасность границы с Россией У Финляндии в связи со вступлением в НАТО возникнут проблемы с Россией, поскольку будет создан Ленинградский военный округ - Путин Финляндия закрывает границу с РФ с 15 декабря по 14 января - глава МВД республики Финляндия откроет два КПП на границе с РФ Финляндия не запрашивала помощи НАТО для контроля границы с РФ - Столтенберг Премьер Финляндии заявляет о возможности закрытия последнего КПП на границе с Россией Премьер Финляндии заявляет о возможности закрытия последнего КПП на границе с Россией Путин назвал чушью заявления о «российском следе» в повреждении Balticconnecter Президент Финляндии увидел в закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге новое измерение обострившихся отношений с Россией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az