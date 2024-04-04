Власти Финляндии решили оставить закрытой границу с РФ вплоть до дальнейших распоряжений

Власти Финляндии приняли решение о продлении закрытия границы с РФ на неопределенный период, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на заявление финского правительства.
"Финляндия оставит закрытой границу с Россией вплоть до дальнейшего уведомления", - информирует агентство.
22 ноября 2023 года премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме одного, из-за ухудшения ситуации с потоком нелегальных мигрантов.
По утверждению Хельсинки, в последнее время ситуация на границе Финляндии и России ухудшилась. Ранее Орпо заявлял, что Финляндия видит признаки того, что рост числа мигрантов, которые пытаются попасть через Россию в Финляндию, не случаен, а является результатов неких "организованных усилий".
В феврале 2024 года правительство Финляндии объявило, что неоднократно закрывавшиеся ранее КПП на восточной границе останутся закрытыми до 14 апреля.
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