Премьер Финляндии сообщил о планах оставить закрытой границу с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что не может быть речи об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.
"Очевидно, что мы не можем открыть границы. Одновременно с этим нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения. Этим сейчас активно занимается правительство. Легких решений не будет. Но главный принцип в том, что мы позаботимся о безопасности границ Финляндии, о национальной безопасности. Это стоит на первом месте", - сказал Орпо, слова в субботу которого приводит портал Yle.
В ноябре прошлого года правительство Финляндии приняло решение о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.
14 декабря были открыты погранпереходы Ваалимаа и Ниирала, но в тот же день было принято решение вновь закрыть их на один месяц "по соображениям безопасности". Затем аналогичное решение было принято 11 января. Согласно решению правительства, восточная граница останется закрытой до 11 февраля.
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