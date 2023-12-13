США сохранили прогноз по добыче ЖУВ в Азербайджане в 2023г, снизили прогноз на 2024г на 20 тыс. б/с

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по объему добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане на 2023 год, снизило прогноз по нефтедобыче на 2024 год на 20 тыс. б/с, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства.
По прогнозам EIA, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан", добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023 году составит 0,62 млн б/с (ноябрьский прогноз - 0,62 млн б/с). При этом, фактическая добыча в первом квартале составила 0,65 млн б/с, во II-ом квартале - 0,62 млн б/с, в III-ем квартале - 0,62 млн б/с, прогноз на IV-ый квартал составляет 0,6 млн б/с (ноябрьский прогноз - 0,62 млн б/с).
По прогнозам EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2024 году составит 0,6 млн б/с (ноябрьский прогноз - 0,62 млн б/с). При этом, прогноз по добыче нефти в I-ом квартале 2024 года составляет 0,59 млн б/с, во II и III-ем кварталах – по 0,6 млн б/с, в IV–ом квартале - 0,61 млн б/с.
По уточненным данным Управления, в 2022 году добыча ЖУВ в Азербайджане составила 0,67 млн б/с.
Н.Аббасова
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