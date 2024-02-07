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ТЭК 07.02.2024 14:01

США сохранили прогноз по добыче ЖУВ в Азербайджане в 2024-2025гг

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по добыче жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане на 2024-2025 года, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства.

По прогнозам EIA, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан", в 2024 году добыча ЖУВ в Азербайджане составит 0,61 млн б/с (январский прогноз - 0,61 млн б/с). При этом, прогноз по добыче нефти в I-ом квартале 2024 года составляет 0,61 млн б/с, во II и III-ем кварталах - по 0,61 млн б/с, в IV-ом квартале - 0,62 млн б/с.

Согласно прогнозам Управления, в 2025 году добыча ЖУВ в Азербайджане составит 0,65 млн б/с. При этом, добыча нефти прогнозируется в I-ом квартале на уровне 0,63 млн б/с, во II-ом квартале - 0,65 млн б/с, в III- IV-ом кварталах -по 0,66 млн б/с.

По уточненным данным EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023 году составила 0,61 млн б/с.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, НЕФТЕДОБЫЧА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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