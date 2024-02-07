США сохранили прогноз по добыче ЖУВ в Азербайджане в 2024-2025гг

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило прогноз по добыче жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане на 2024-2025 года, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства.
По прогнозам EIA, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан", в 2024 году добыча ЖУВ в Азербайджане составит 0,61 млн б/с (январский прогноз - 0,61 млн б/с). При этом, прогноз по добыче нефти в I-ом квартале 2024 года составляет 0,61 млн б/с, во II и III-ем кварталах - по 0,61 млн б/с, в IV-ом квартале - 0,62 млн б/с.
Согласно прогнозам Управления, в 2025 году добыча ЖУВ в Азербайджане составит 0,65 млн б/с. При этом, добыча нефти прогнозируется в I-ом квартале на уровне 0,63 млн б/с, во II-ом квартале - 0,65 млн б/с, в III- IV-ом кварталах -по 0,66 млн б/с.
По уточненным данным EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023 году составила 0,61 млн б/с.
Н.Аббасова
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