США повысили прогноз добычи нефти в стране на 2024г на 100 тыс. б/с - до 13,21 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2024 год с 13,11 млн б/с до 13,21 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Прогнозный показатель на 290 тыс. б/с превышает результат 2023 года - 12,92 млн б/с, который стал новым рекордом добычи нефти в Соединенных Штатах. Предыдущий был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.

Ведомство также дало первую оценку добычи в 2025 году - 13,44 млн б/с, что на 230 тыс. б/с больше прогнозного показателя на текущий год.

Минэнерго США отмечает, что рост добычи в ближайшие два года связан с повышением эффективности эксплуатации нефтяных скважин. В то же время в ведомстве отмечают тенденцию к снижению количества активных буровых установок.