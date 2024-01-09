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ТЭК 09.01.2024 22:36

США повысили прогноз добычи нефти в стране на 2024г на 100 тыс. б/с - до 13,21 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2024 год с 13,11 млн б/с до 13,21 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

Прогнозный показатель на 290 тыс. б/с превышает результат 2023 года - 12,92 млн б/с, который стал новым рекордом добычи нефти в Соединенных Штатах. Предыдущий был установлен в 2019 году - 12,3 млн б/с.

Ведомство также дало первую оценку добычи в 2025 году - 13,44 млн б/с, что на 230 тыс. б/с больше прогнозного показателя на текущий год.

Минэнерго США отмечает, что рост добычи в ближайшие два года связан с повышением эффективности эксплуатации нефтяных скважин. В то же время в ведомстве отмечают тенденцию к снижению количества активных буровых установок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: США, НЕФТЕДОБЫЧА, РОСТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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