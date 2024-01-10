США увеличили прогноз по добыче ЖУВ в Азербайджане в 2024 на 10 тыс. б/с

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) увеличило прогноз по объему добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в Азербайджане на 2024 год на 10 тыс. б/с, следует из данных ежемесячного прогноза ведомства.
По прогнозам EIA, которые имеются в распоряжении агентства "Интерфакс-Азербайджан", в 2024 году добыча ЖУВ в Азербайджане составит 0,61 млн б/с (декабрьский прогноз - 0,60 млн б/с). При этом, прогноз по добыче нефти в I-ом квартале 2024 года составляет 0,61 млн б/с (декабрьский прогноз - 0,59 млн б/с), во II и III-ем кварталах - по 0,61 млн б/с (декабрьский прогноз - по 0,6 млн б/с), в IV-ом квартале - 0,62 млн б/с (декабрьский прогноз - 0,61 млн б/с).
Согласно прогнозам Управления, в 2025 году добыча ЖУВ в Азербайджане составит 0,65 млн б/с. При этом, добыча нефти прогнозируется в I-ом квартале на уровне 0,63 млн б/с, во II-ом квартале - 0,64 млн б/с, в III- IV-ом кварталах -по 0,66 млн б/с.
По уточненным данным EIA, добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023 году составила 0,61 млн б/с.
Н.Аббасова
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