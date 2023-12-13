Добыча газа в Азербайджане в январе-ноябре выросла на 3,6% -Минэнерго

Азербайджан в январе-ноябре 2023 года увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,6%, до 44 млрд кубометров, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

"По оперативным данным за 11 месяцев 2023 года в Азербайджане добыто 44 млрд кубометров газа, что на 1,5 млрд кубометров или на 3,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года", - отмечает агентство "Интерфакс-Азербайджан", основываясь на данных ведомства.

По информации Минэнерго, в отчетный период с месторождения Шах-Дениз добыто 24 млрд кубометров газа (рост на 4,3%), с месторождения Абшерон - 0,6 млрд кубометров природного газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли - 11,7 млрд кубометров попутного газа (спад на 4,1% - ИФ), компанией SOCAR - 7,7 млрд кубометров (рост на 5,5% - ИФ)

С блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 декабря 2023 года добыто 215,2 млрд кубометров попутного газа, на месторождении Шах-Дениз - 206,7 млрд кубометров природного газа. При этом, за весь период на мировые рынки экспортировано 146,4 млрд кубометров газа, добытого на Шах-Дениз.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова