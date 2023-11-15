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ТЭК 15.11.2023 12:33

Добыча газа в Азербайджане в январе-октябре выросла на 4% -Минэнерго

Азербайджан в январе-октябре 2023 года увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2%, до 40,1 млрд кубометров, сообщила пресс-служба министерства энергетики.

«По оперативным данным за 10 месяцев 2023 года в Азербайджане добыто 40,1 млрд кубометров газа, что на 1,6 млрд кубометров или на 4,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года», - отмечает агентство «Интерфакс-Азербайджан», основываясь на данных ведомства.

По информации Минэнерго, в отчетный период с месторождения Шах-Дениз добыто 21,8 млрд кубометров газа (рост на 5,3%), с месторождения Абшерон - 0,5 млрд кубометров природного газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли – 10,7 млрд кубометров попутного газа (спад на 3,6% - ИФ), компанией SOCAR – 7,1 млрд кубометров (рост на 7,6% - ИФ)

С блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 ноября 2023 года добыто 214,1 млрд кубометров попутного газа, на месторождении Шах-Дениз – 204,6 млрд кубометров природного газа. При этом, за весь период на мировые рынки экспортировано 144,8 млрд кубометров газа, добытого на Шах-Дениз.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: bp (оператор - 29,99%), ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (21,02%), ЛУКОЙЛ (19,99%), TPAO (19%) и NICO (10%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА, МИНЭНЕРГО


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