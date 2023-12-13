Рост цен на нефть ускорился на данных о запасах в США

Темпы подъема нефтяных котировок ускорились в ходе торгов в среду после публикации еженедельных данных об изменении запасов топлива в США.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,79 (на 1,08%) - до $74,03 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились на $0,77 (на 1,12%) и достигли $69,38 за баррель.
Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.
Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.
Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,228 млн баррелей за неделю, которая завершилась 8 декабря.
Военный бюджет НАТО на 2024 год вырастет на 12%
Азербайджан и Армения на границе провели обмен задержанными военными - госкомиссия
В 2024г в промпарке в В.Зангезуре будут введены в строй 2 предприятия с инвестициями 11 млн манатов
Автомобиль Lamborghini из фильма «Волк с Уолл-стрит» продан на аукционе за $1,66 млн
Азербайджан приложит все усилия, чтобы COP29 в 2024г стал историей успеха - Алиев
Российский миротворец погиб в результате ДТП в Карабахе, двое - получили травмы
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Инфляция в США остается высокой, ФРС готова к ужесточению ДКП при необходимости - Пауэлл
ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023г до 2,6%, понизила прогноз инфляции до 2,8%
Главы МИД Азербайджана и Армении проведут встречу в США в январе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Azer Turk Bank - один из ведущих банков Азербайджана по внедрению инноваций в сфере финансовых технологий
Выгодное предложение от Yelo Bank для вашего микробизнеса
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире