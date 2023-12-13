Рост цен на нефть ускорился на данных о запасах в США

Темпы подъема нефтяных котировок ускорились в ходе торгов в среду после публикации еженедельных данных об изменении запасов топлива в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,79 (на 1,08%) - до $74,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились на $0,77 (на 1,12%) и достигли $69,38 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,228 млн баррелей за неделю, которая завершилась 8 декабря.