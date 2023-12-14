Путин заявил, что может быть посетит Турцию в начале 2024 года

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что может совершить визит в Турцию в начале 2024 года.

"Мы договариваемся. Может быть, в начале следующего года (получится) осуществить этот визит (в Турцию)", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

Президент РФ отметил, что не так давно был готов приехать в Турцию для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я действительно планирую. Я и планировал недавно, но у президента Эрдогана не получилось по его графику. Хотя я готов был слетать в Турцию", - рассказал Путин.