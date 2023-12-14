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Оборона 14.12.2023 16:37

Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений в 2024 году

Первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев провел в Баку встречу с делегацией Вооруженных Сил Республики Казахстан во главе с заместителем начальника Генерального штаба - начальником Департамента оперативного планирования генерал-майором Маратом Аймашевым.

«Велиев на встрече подчеркнул необходимость подобных встреч с точки зрения расширения военного сотрудничества», - сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

По информации Минобороны, казахстанская делегация также посетила Главное оперативное управление. «На встрече с начальником Главного оперативного управления генерал-лейтенантом Азером Алиевым проведен обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве в военной и военно-образовательной сферах, в том числе о проведении совместных учений в 2024 году», - отметило ведомство.

Минобороны подчеркивает, что казахстанская делегация также посетила центральные командные пункты Министерства обороны и ВВС Азербайджана, Центр военных игр Института военного управления Национального университета обороны.

Р.Ахмедов

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Тэги: КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ВОЕННОЕ


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