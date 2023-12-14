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СНГ 14.12.2023 16:48

Путин заявил, что против появления у него двойников

У президента РФ Владимира Путина нет двойников и он не хочет, чтобы они у него появились.

Это выяснилось в прямом эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным", когда президент отвечал на вопрос об угрозах, исходящих из сферы искусственного интеллекта. Вопрос главе государства задавал "студент Санкт-Петербургского государственного университета", который вместо себя выставил изображение Путина.

"Это мой первый двойник, кстати сказать", - заметил Путин перед тем, как ответить на вопрос об искусственном интеллекте.

"Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Я подумал и решил, что быть похожим на меня и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Как один из наших деятелей шутил когда-то", - обратился президент к "двойнику".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИИ, ДВОЙНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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