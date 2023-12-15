Правящая партия Азербайджана выдвинула Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах в феврале 2024 года

Правление правящей партии Азербайджана «Йени Азербайджан» на заседании в расширенном составе в пятницу утвердила выдвижение действующего президента страны Ильхама Алиева кандидатом в президенты на внеочередных выборах, назначенных на 7 февраля 2024 года.
Заместитель председателя партии, руководитель ее центрального аппарата Тахир Будагов в своем выступлении отметил, что под руководством Ильхама Алиева Азербайджан за последние 20 лет добился значительных достижений, исторической победы.
Как сообщалось ранее, очередные выборы президента Азербайджана должны были состояться в 2025 году. Президент Ильхам Алиев 7 декабря подписал распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов в Азербайджане 7 февраля 2024 года.
Президент Азербайджана согласно Конституции избирается на 7 лет.
Алиев возглавляет Азербайджан с октября 2003 года.
Р.Ахмедов
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