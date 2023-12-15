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Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 71.58 +2.11 Brent 76.61 +2.35

ТЭК 15.12.2023 15:37

Цены на нефть растут

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:25 составляет $76,92 за баррель, что на $0,31 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,35 (0,49%), до $71,93 за баррель.

С начала недели цена Brent выросла на 1,6%, WTI - на 1,1%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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