Цены на нефть растут

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:25 составляет $76,92 за баррель, что на $0,31 (0,4%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,35 (0,49%), до $71,93 за баррель.

С начала недели цена Brent выросла на 1,6%, WTI - на 1,1%.