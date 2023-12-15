Резиденты Азербайджана за 9 мес. увеличили ПИИ в Турцию в 20 раз

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резидентов Азербайджана за рубежом за 9 месяцев 2023 года составили $2 млрд 691,9 млн, что в 3,5 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, заявил директор департамента статистики Центрального банка Самир Насиров.

«Азербайджан, за отчетный период инвестировал в зарубежную экономику $2,7 млрд (рост в 3,5 раза – ИФ), из которых около $1,8 млрд - это прямые иностранные инвестиции в Турцию», - сказал Насиров в пятницу на брифинге.

По данным ЦБ, в первом квартале текущего года резиденты Азербайджана осуществили за рубежом инвестиции на сумму $289,896 млн, во втором - $330,365 млн, в третьем – $2 млрд 71,639 млн.

Согласно данным ЦБ, резиденты Азербайджана за 9 месяцев за рубежом больше всего вложили инвестиций в экономику Турции - $1 млрд 760,223 млн (рост в 20 раз) или 65,4% всех ПИИ за период. В январе-сентябре 2022 года на инвестиции в Турцию пришлось 11,6%.

В топ-5 стран, в которые осуществляли ПИИ азербайджанские резиденты также входят: США – $259,558 млн (+ 7,1 раза), Нидерланды – $97,37 млн (+1,8 раза), Гонконг - $80,173 млн (+10,6 раза), ОАЭ - $79,221 млн (- 41,1%).

Резиденты Азербайджана в январе-сентябре 2023 года увеличили ПИИ в РФ в 3,5 раза - до $33,384 млн или 1,2% всех инвестиций за рубежом (в январе-сентябре 2022г - 1,3%).

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резидентов Азербайджана за рубежом в 2022 году составили $1 млрд 152,617 млн, что на 39,6% выше показателя 2021 года.

Х.Насирзаде