Израиль впервые после начала конфликта открыл для поставок гумпомощи КПП на границе с Газой

Израильское правительство в пятницу впервые после начала конфликта в секторе Газа открыло КПП "Керем Шалом" для фур с гуманитарной помощью, сообщает The Times of Israel.
Этот КПП расположен на административной границе Израиля и сектора Газа.
"Канцелярия премьер-министра объявила в пятницу о том, что кабинет проголосовал за открытие КПП "Керем Шалом" для поставок гуманитарной помощи в Газу", - пишет издание.
Представители израильских властей сообщили газете, что это решение распространяется на поставку гуманитарной помощи лишь из Египта, но не от ООН.
О том, насколько долго будет открыт этот КПП, не сообщается.
Между тем, ВОЗ уже приветствовала этот шаг израильских властей. Также его поддержал и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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