Азербайджан планирует с 2026г проводить международные соревнования по горным лыжам - глава ТЦ «Шахдаг»

ЗАО «Туристический центр «Шахдаг» планирует с 2026 года проводить международные соревнования по горнолыжному спорту, заявил председатель Центра Рустам Наджафов.
"С этого сезона для любителей горнолыжного спорта будет использоваться специальный новый склон длиной 1800 метров, предназначенный для проведения различных международных соревнований, уровня кубка мира, чемпионата мира. Международные горнолыжные соревнования уровня ожидаются, скорее всего, после 2025 года", - сказал Наджафов на пресс-конференции, посвященной началу зимнего сезона.
Для этого, Наджафов отметил, Центр привлек японского специалиста - участника двух олимпийских игр, чемпиона мира, который приступил к тренировкам спортсменов.
Кроме того, по его словам 10-11 марта 2024 года в Шахдаге пройдет часть международного соревнования по лыжному альпинизму.
Вместе с тем он отметил, что в этом сезоне число лыжных инструкторов увеличилось с 70 до 110 ввиду роста интереса к данному виду спорта.
Для постоянного обеспечения снегом действующих в комплексе горнолыжных трасс, отметил Наджафов, число снегогенераторов увеличено с 449 до 488.
Х.Насирзаде
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