ГААД получит 450 тыс. манатов на капремонт автодорог в Низаминском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Низаминском районе Баку.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 450 тыс. манатов.
Средства будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.
Р.Керимов
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