ГААД получит 600 тыс. манатов на капремонт автодорог в поселках Гарачухур и Амирджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Сураханском районе Баку. Документ опубликован на сайте главы государства. Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капремонт автодорог в поселках Гарачухур и Амирджан Сураханского района выделяется 600 тыс. манатов. Средства будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений. Р.Керимов

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