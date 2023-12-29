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Транспорт и связь 29.12.2023 12:46

ГААД получит 350 тыс. манатов на капремонт автодорог в Ясамальском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Ясамальском районе Баку.

Документ опубликован на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 350 тыс. манатов.

Средства будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГИ, КАПРЕМОНТ


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