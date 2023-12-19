ГААД получит 450 тыс. манатов на капремонт автодорог в Сабунчинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в Сабунчинском районе Баку.
Документ опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на капремонт автодорог в поселках Забрат, Сабунчи и Рамана Сабунчинского района Баку выделяется 450 тыс. манатов.
Средства будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.
Р.Керимов
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