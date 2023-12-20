РФ продолжает увеличивать поставки нефти в Китай и Индию

Россия продолжает наращивать поставки нефти в Китай и Индию, для увеличения объемов в этом направлении запланировала ввод новых мощностей.

"Существенно, кратно, в разы увеличились объемы экспорта в Китай и Индию. Могу назвать, что в Индию - около 70 млн тонн нефти в текущем году было поставлено, в Китай - порядка 100 млн тонн нефти было поставлено", - сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью каналу "Россия 24".

"Появились новые направления - Египет, Марокко, Мьянма, Пакистан, еще могу много перечислять", - добавил он.

Порт Козьмино - конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) перевалил в текущем году около 42,5 млн тонн. "Мы привели в нормальное, рабочее состояние станцию (ж/д - ИФ) Грузовая, которая рядом находится, и 7 млн тонн железная дорога может дополнительно еще поставить для перевалки в Козьмино", - продолжил Токарев.

"Кроме того, в Иркутской области ведется строительство нефтеперекачивающей станции Ачинская. Она будет введена где-то в первой половине следующего года, и это позволит еще 7 млн тонн дополнительно поставлять по железной дороге в КНР и также на площадку пункта Козьмино", - резюмировал он.