США с союзниками рассматривают возможность ударов по хуситам в Йемене

США и их союзники изучают вопрос, стоит ли атаковать формирования йеменских повстанцев-хуситов из-за угроз морским путям в Красном море, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"США и их союзники рассматривают возможное нанесение ударов по хуситам в Йемене, признавая, что недавно созданной морской оперативной группы, предназначенной для защиты коммерческих судов в Красном море, может оказаться недостаточно для устранения угрозы", - информирует агентство.

По данным собеседников Bloomberg, в настоящее время страны планируют действия, направленные на то, чтобы лишить хуситов возможности атаковать коммерческие суда, нанося удары по группировкам повстанцев. При этом источники подчеркнули, что США по-прежнему хотят решить вопрос дипломатическим путем и пока не приняли окончательного решения по поводу действий в отношении хуситов.

Тем не менее, один из источников сообщил, что Пентагон готовится предложить президенту США Джо Байдену возможность "жесткого ответа" поддерживаемым Ираном формированиям.

Отмечается, что союзники США в регионе выступают за осторожность в обеспечении безопасности. Так, Саудовская Аравия, граничащая с Йеменом, поддерживает более взвешенный и дипломатический подход к урегулированию ситуации с повстанцами.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции, направленной на обеспечение безопасности в Красном море на фоне нападений хуситов из Йемена на суда. Шеф Пентагона подчеркнул, что операция Prosperity Guardian объединяет множество стран, включая Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские острова и Испанию.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.