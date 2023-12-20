Цены на нефть продолжают расти на торгах в среду ввиду рисков дальнейшего ограничения транспортировки энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:30 составляет $80,12 за баррель, что на $0,89 (1,12%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,91 (1,23%), до $74,85 за баррель.
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