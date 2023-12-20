Brent подорожала до $79,97 за баррель

Подъем нефтяных котировок замедлился вечером в среду после публикации данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:02 по бакинскому времени выросла на $0,74 (0,93%), до $79,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,76 (1,03%), до $74,70 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду. Резервы бензина повысились на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,283 млн баррелей, рост запасов бензина на 1,233 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 496 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,686 млн баррелей за неделю, которая завершилась 15 декабря.

Между тем поддержку котировкам на этой неделе оказывают участившиеся атаки на суда в Красном море. США и их союзники изучают вопрос, стоит ли атаковать формирования хуситов из-за угроз морским путям, написал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. В результате многие компании начали пользоваться обходными путями для транспортировки грузов, и стоимость транспортировки и страхования судов существенно возросла.