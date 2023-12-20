Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8646 RUR   0.0188 GBR   2.1632 TRY   0.0584

Цена на нефть

19.12 $/bbl +/- WTI 73.94 +1.12 Brent 79.23 +1.28

ТЭК 20.12.2023 20:45

Brent подорожала до $79,97 за баррель

Подъем нефтяных котировок замедлился вечером в среду после публикации данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:02 по бакинскому времени выросла на $0,74 (0,93%), до $79,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,76 (1,03%), до $74,70 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны в среду. Резервы бензина повысились на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 2,283 млн баррелей, рост запасов бензина на 1,233 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 496 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,686 млн баррелей за неделю, которая завершилась 15 декабря.

Между тем поддержку котировкам на этой неделе оказывают участившиеся атаки на суда в Красном море. США и их союзники изучают вопрос, стоит ли атаковать формирования хуситов из-за угроз морским путям, написал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. В результате многие компании начали пользоваться обходными путями для транспортировки грузов, и стоимость транспортировки и страхования судов существенно возросла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Цены на нефть продолжают расти Нефть стабильна после роста накануне Цены на нефть продолжают расти Нефть слабо дорожает после подъема накануне Нефть стабильна после роста накануне Нефть продолжает дорожать Цены на нефть повышаются на фоне ситуации в Красном море Цены на нефть растут Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе Brent подорожала до $76,67 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az