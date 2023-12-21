Доходы Азербайджана за 11 мес. от приватизации и сдачи в аренду госимущества превысили 139 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду госимущества в январе-ноябре 2023 года составили 139,2 млн манатов ($81,9 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.
«В январе-ноябре 2023 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 110 млн манатов (рост по сравнению с январем-ноябрем 2022 года в 1,3 раза). Кроме этого, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 29,2 млн манатов (рост в 1,3 раза)», - отметили в Службе.
За 11 месяцев проведено 53 аукциона по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции 9 акционерных обществ, 14 малых государственных предприятий, три незавершенные постройки и 488 транспортных средств.
Также за отчетный период заключено 3,177 тыс. договоров аренды, в том числе 758 договоров - по аренде нежилых помещений, 2,419 тыс. - земельных участков.
Х.Насирзаде
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