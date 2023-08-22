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Финансы 22.08.2023 15:33

Азербайджан за 7 мес. удвоил доходы от приватизации госимущества

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и государственного имущества в январе-июле 2023 года составили 69 млн манатов ($40,58 млн по текущему курсу), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.

"В январе-июле 2023 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 69 млн манатов, что в 2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года», - отметили в Службе.

За январь-июль 2023 года проведен 31 аукцион по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы акции 8 акционерных общества, 11 малых госпредприятий, два вспомогательных строительных участка и 303 автомобиля.

Кроме того, за отчетный период посредством аукционов 28 месторождений полезных ископаемых переданы в пользование предпринимателей.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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