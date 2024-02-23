Доходы Азербайджана в январе от приватизации и сдачи в аренду госимущества превысили 15 млн манатов

Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду госимущества в январе 2024 года составили 15,3 млн манатов ($9 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики.

«В январе 2024 года поступления в госбюджет от приватизации госимущества составили 12,3 млн манатов (рост по сравнению с январем 2023 года в 1,3 раза). Кроме этого, поступления в госбюджет от сдачи в аренду госимущества составили 3 млн манатов», - отметили в Службе.

В отчетном месяце проведено 4 аукциона по приватизации госимущества. На аукционах были приватизированы 7 транспортных средств.

Также за отчетный период заключен 201 договор аренды, в том числе 46 договоров - по аренде нежилых помещений, 155 - земельных участков.

Б.Рустамбеков