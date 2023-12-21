Нефть остается в минусе, Brent - $79,5 за баррель

Цены на нефть остаются в минусе днем в четверг, рынок продолжает оценивать данные о запасах в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:21 по Баку составляет $79,5 за баррель, что на $0,2 (0,25%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,16 (0,11%), до $74,06 за баррель.

Согласно отчету Минэнерго США, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее, сообщило министерство.