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Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 73.89 -0.33 Brent 79.39 -0.31

ТЭК 22.12.2023 15:39

Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом

Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

Движение танкеров там за последние дни резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов.

Согласно данным Bloomberg, на этой неделе лишь порядка 30 судов, в том числе с нефтью и нефтепродуктами, зашли в Баб-эль-Мандебский пролив - это более чем на 40% ниже среднего значения за предыдущие три недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:10 в пятницу составляет $80,01 за баррель, что на $0,62 (0,78%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (0,99%), до $74,62 за баррель.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, где страна состояла 16 лет.

Однако с начала этой недели Brent выросла в цене на 4,5%, WTI - почти на 4%.

В понедельник торгов на нефтяном рынке не будет из-за Рождества.

"Геополитические риски, связанные с атаками на суда в Красном море, будут поддерживать рынок в ближайшей перспективе", - отмечает аналитик Maybank Чак Реунгсинпинья. Сдерживающими факторами останутся высокие запасы, а также рост добычи в США, приводит слова эксперта газета Financial Times.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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