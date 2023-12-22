Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

Движение танкеров там за последние дни резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов.

Согласно данным Bloomberg, на этой неделе лишь порядка 30 судов, в том числе с нефтью и нефтепродуктами, зашли в Баб-эль-Мандебский пролив - это более чем на 40% ниже среднего значения за предыдущие три недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:10 в пятницу составляет $80,01 за баррель, что на $0,62 (0,78%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,73 (0,99%), до $74,62 за баррель.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, где страна состояла 16 лет.

Однако с начала этой недели Brent выросла в цене на 4,5%, WTI - почти на 4%.

В понедельник торгов на нефтяном рынке не будет из-за Рождества.

"Геополитические риски, связанные с атаками на суда в Красном море, будут поддерживать рынок в ближайшей перспективе", - отмечает аналитик Maybank Чак Реунгсинпинья. Сдерживающими факторами останутся высокие запасы, а также рост добычи в США, приводит слова эксперта газета Financial Times.