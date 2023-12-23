Граждане Азербайджана смогут посещать Шушу и Суговушан на личных легковых автомобилях

Гражданам Азербайджана и иностранным туристам облегчаются поездки на освобожденные от оккупации территории, говорится в совместном сообщении Министертства цифрового развития и транспорта и Госагентства по туризму Азербайджана.
Согласно информации, если до сих пор граждане посещали освобожденные от оккупации территории только организованными в определенных направлениях автобусными рейсами и групповыми туристическими поездками, то с 27 декабря 2023 года они смогут посещать город Шуша и поселок Суговушан на личных легковых автомобилях.
Граждане смогут получать разрешение на поездку через портал "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az), начиная с 25 декабря.
Поездка в Шушу будет возможна по "дороге Победы", в том числе через пропускной пункт Алханлы Физулинского района, а в поселок Суговушан - через Тертерский и Геранбойский районы (село Тапгарагоюнлу).
Кроме этого, с 27 декабря Шушу и Суговушан смогут посещать и иностранные туристы. Такие поездки возможны автобусами через туристические агентства.
В.Алиев
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