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Туризм 23.12.2023 13:00

Граждане Азербайджана смогут посещать Шушу и Суговушан на личных легковых автомобилях

Гражданам Азербайджана и иностранным туристам облегчаются поездки на освобожденные от оккупации территории, говорится в совместном сообщении Министертства цифрового развития и транспорта и Госагентства по туризму Азербайджана.

Согласно информации, если до сих пор граждане посещали освобожденные от оккупации территории только организованными в определенных направлениях автобусными рейсами и групповыми туристическими поездками, то с 27 декабря 2023 года они смогут посещать город Шуша и поселок Суговушан на личных легковых автомобилях.

Граждане смогут получать разрешение на поездку через портал "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az), начиная с 25 декабря.

Поездка в Шушу будет возможна по "дороге Победы", в том числе через пропускной пункт Алханлы Физулинского района, а в поселок Суговушан - через Тертерский и Геранбойский районы (село Тапгарагоюнлу).

Кроме этого, с 27 декабря Шушу и Суговушан смогут посещать и иностранные туристы. Такие поездки возможны автобусами через туристические агентства.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ШУША, СУГОВУШАН, ПОСЕЩЕНИЯ


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