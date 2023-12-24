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Внешняя политика 24.12.2023 10:19

Путин отметил личный вклад Ильхама Алиева в упрочение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Азербайджана Ильхама Алиеву по случаю Дня его рождения высоко оценил его личный вклад в упрочение союзнических отношений между двумя странами.

"Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

"Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье", - отмечается в поздравлении.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АЛИЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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