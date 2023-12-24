Путин отметил личный вклад Ильхама Алиева в упрочение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Азербайджана Ильхама Алиеву по случаю Дня его рождения высоко оценил его личный вклад в упрочение союзнических отношений между двумя странами.
"Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.
"Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье", - отмечается в поздравлении.
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