Путин отметил личный вклад Ильхама Алиева в упрочение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме президенту Азербайджана Ильхама Алиеву по случаю Дня его рождения высоко оценил его личный вклад в упрочение союзнических отношений между двумя странами.

"Вы по праву пользуетесь высоким уважением среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан добивается значительных успехов в экономической и социальной областях, играет важную роль в региональных и международных делах. Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

"Буду рад продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье", - отмечается в поздравлении.