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Дальнее зарубежье 24.12.2023 18:28

Израиль за двое суток потерял 14 военных убитыми в секторе Газа

В боях в секторе Газа за последние 48 часов погибли 14 израильских военных, сообщает в воскресенье агентство ЭФЭ со ссылкой на власти Израиля.

В сообщении отмечается, что это одни из самых тяжелых потерь израильской армии за время стартовавшей в октябре операции против ХАМАС в Газе.

В общей сложности в ходе этой операции, по утверждению властей, погибли 153 военнослужащих. Это больше, чем во время боевых действий Израиля в Ливане в 2006 году (119 погибших). Если же считать израильские потери с учетом не только боев в Газе, но и предшествовавшего им нападения ХАМАС на Израиль, то общее число погибших военных, по данным властей, - 486 человек. Кроме того, погибли 68 сотрудников полиции.

По информации палестинских медслужб, операция в Газе привела к гибели более 20 тыс. человек, 8 тыс. из них - дети. Еще около 56 тыс. палестинцев получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПОТЕРИ


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