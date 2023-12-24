Папа римский призвал католиков отпраздновать Рождество без излишеств, упомянув вооруженные конфликты в мире

Папа римский Франциск в преддверии католического рождества посоветовал верующим воздержаться от излишеств и напомнил о вооруженных конфликтах, продолжающихся по всему миру.

"Мы помним о наших братьях, которые страдают от последствий боевых действий. Наши мысли - в Палестине, в Израиле, на Украине. Мы также помним о тех, кто страдает от нищеты, голода, рабства", - приводит слова понтифика портал Vatican News.

Говоря о предстоящих рождественских праздниках, Франциск посоветовал католикам не слишком усердствовать с тратами. "Не нужно путать праздник с вещизмом! Христиане могут провести праздник просто, без чрезмерных трат. Нужно поделиться с теми, кому не хватает чего-то для праздника. С теми, кому не хватает общения", - сказал папа римский.