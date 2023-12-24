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Религия 24.12.2023 19:55

Папа римский призвал католиков отпраздновать Рождество без излишеств, упомянув вооруженные конфликты в мире

Папа римский Франциск в преддверии католического рождества посоветовал верующим воздержаться от излишеств и напомнил о вооруженных конфликтах, продолжающихся по всему миру.

"Мы помним о наших братьях, которые страдают от последствий боевых действий. Наши мысли - в Палестине, в Израиле, на Украине. Мы также помним о тех, кто страдает от нищеты, голода, рабства", - приводит слова понтифика портал Vatican News.

Говоря о предстоящих рождественских праздниках, Франциск посоветовал католикам не слишком усердствовать с тратами. "Не нужно путать праздник с вещизмом! Христиане могут провести праздник просто, без чрезмерных трат. Нужно поделиться с теми, кому не хватает чего-то для праздника. С теми, кому не хватает общения", - сказал папа римский.

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Тэги: ВАТИКАН, РОЖДЕСТВО, ПОНТИФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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