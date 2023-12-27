Китай вывел на орбиту четыре метеорологических спутника

Китайская ракета-носитель "Куайчжоу-1А" в среду вывела на орбиту четыре метеорологических спутника для пополнения орбитальной группировки "Тяньму-1", сообщает Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC).

Запуск ракеты был осуществлен в 14:50 по пекинскому времени (09:50 мск) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

По данным корпорации, спутники "Тяньму-1-19", "Тяньму-1-20", "Тяньму-1-21" и "Тяньму-1-22" будут собирать данные об атмосфере Земли. По завершении формирования орбитальной группировки специалисты рассчитывают проводить наблюдение за мировым океаном, атмосферой и ионосферой.

Выведенные аппараты созданы дочерним предприятием CASIC - Xiyong Microelectronics Park. Это второй запуск аппаратов для пополнения группировки на этой неделе - в понедельник на орбиту были запущены "Тяньму-1-11", "Тяньму-1-12", "Тяньму-1-13" и "Тяньму-1-14".

Четырехступенчатая ракета-носитель "Куайчжоу-1А" была разработана компанией ExPace, дочерним предприятием CASIC. Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту различную полезную нагрузку весом около 300 кг.