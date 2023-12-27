Нефть усилила снижение

Снижение цен на нефть усилилось днем в среду, участники рынка продолжают оценивать обстановку в Красном море.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:54 понизилась на $0,39 (0,48%), до $80,68 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,47 (0,62%), до $75,10 за баррель.
Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.
"Продолжающийся конфликт в Красном море поддерживает ралли, - написала старший аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte. Приянка Сачдева. - Однако ситуацию усложняют низкие объемы торгов ввиду рождественских праздников".
Цены на нефть завершают год в минусе впервые с 2020 года на фоне опасений излишка нефти на мировом рынке, даже несмотря на новые сокращения добычи странами ОПЕК+.
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