Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8771 RUR   0.0185 GBR   2.1642 TRY   0.058

Цена на нефть

26.12 $/bbl +/- WTI 75.57 +2.01 Brent 81.07 +2.00

ТЭК 27.12.2023 15:13

Нефть усилила снижение

Снижение цен на нефть усилилось днем в среду, участники рынка продолжают оценивать обстановку в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:54 понизилась на $0,39 (0,48%), до $80,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,47 (0,62%), до $75,10 за баррель.

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море, сообщил во вторник телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на военного представителя мятежников Яхью Сареа. По его словам, экипаж коммерческого судна MSC United трижды проигнорировал предупредительные сигналы, после чего повстанцы запустили по нему ракеты.

"Продолжающийся конфликт в Красном море поддерживает ралли, - написала старший аналитик брокерской компании Phillip Nova Pte. Приянка Сачдева. - Однако ситуацию усложняют низкие объемы торгов ввиду рождественских праздников".

Цены на нефть завершают год в минусе впервые с 2020 года на фоне опасений излишка нефти на мировом рынке, даже несмотря на новые сокращения добычи странами ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


Похожие новости


Цены на нефть откатываются с декабрьских максимумов Нефть уверенно вышла в плюс Цены на нефть умеренно снижаются Цены на нефть слабо повышаются при низкой активности торгов Нефть остается в плюсе Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе Нефть ускорила падение на новостях о выходе Анголы из ОПЕК, Brent у $79 за баррель Нефть остается в минусе, Brent - $79,5 за баррель Цены на нефть опускаются после трех сессий роста

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az