MIDA направит 7,8 млн манатов на строительство школы в ЖК в бакинском поселке Бинагади

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит 7,8 млн манатов на строительство школы на 960 учеников и котельной, снабжение оборудованием и благоустройством школьной территории строящегося комплекса социального жилья в бакинском поселке Бинагади.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок, с ЗАО «HN Construction» заключен соответствующий договор, сумма которого составляет 7 млн 814,968 тыс. манатов.

«HN Construction» все работы должна выполнить до 25 декабря 2024 года.

ООО "MIDA" при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана планирует строительство в поселке Бинагади жилкомплекса на территории площадью 9 га.

Б.Рустамбеков