MİDA направит 54 млн манатов на строительство 15 домов и детсада в ЖК в Бинагади

ООО «MİDA» выбрало ООО «Amal Group» для строительства девяти многоквартирных домов в жилищном комплексе в бакинском поселке Бинагади.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал госзакупок www.etender.gov.az, с Amal Group с этой целью заключены два догвора.

В частности, компания получила подряд на строительства домов №17, 18, 19, 20, 21, 22 в ЖК. Стоимость договора – 20 млн 834,191 тыс. манатов. Срок завершения строительства – 28 октября 2024 года.

Второй договор с ООО «Amal Group» заключен на строительство еще трех жилых домов №14.15 и 16 и строительство детского сада на 80 мест на территории ЖК. Стоимость контракта составляет 12 млн 298,573 тыс. манатов. Строительство этих домов должно быть завершено до 28 октября 2024 года.

Кроме этого, MİDA выбрало компанию Huner İnshaat Firmasi для строительства домов №23, 24, 25, 26, 27 и 28 на территории ЖК Бинагади.

Стоимость контракта составляет 20 млн 932,224 тыс. манатов.

По условиям договора, строительство этих шести домов должно быть завершено до 28 октября 2024 года.

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана планирует строительство в поселке Бинагади жилкомплекса на территории площадью 9 га.

Б.Рустамбеков