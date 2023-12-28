Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8888 RUR   0.0187 GBR   2.1775 TRY   0.0578

Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 74.11 -1.46 Brent 79.65 -1.42

Дальнее зарубежье 28.12.2023 00:12

Ситуация на границе Израиля с Ливаном требует изменений - Ганц

Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что нынешняя ситуация на границе с Ливаном неприемлема, и израильские власти не хотят терпеть присутствие движения "Хезболла" в этом районе.

"Ситуация на северной границе Израиля требует изменений", - приводит The Times of Israel слова Ганца с телевизионной пресс-конференции.

"Время на дипломатическое решение проблемы истекает", - добавил он.

Ганц также сказал, что, если ливанское правительство и власти других стран не добьются отвода сил "Хезболлы" от израильско-ливанской границы, то этой задачей займется Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также он сказал, что ЦАХАЛ в случае необходимости может расширить операцию в Газе и на другие районы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЛИВАН, ГРАНИЦА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Израиль хочет отодвинуть «Хезболлу» подальше от границы Снизить напряженность на границе Израиля и Ливана лучше всего дипломатией - Салливан Израиль не исключает заключения сделки с «Хезболлой» по зоне безопасности на границе с Ливаном Израиль не исключает заключения сделки с Хезболлой по зоне безопасности на границе с Ливаном Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана, наносит ответные удары - ЦАХАЛ Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане Нетаньяху предостерегает «Хезболлу» от полномасштабной войны против Израиля Израиль наращивает удары по северу сектора Газа, сухопутные войска продвигаются вглубь этого района «Хезболла» запустила 25 ракет по Израилю Армия Израиля заявляет о новых ударах по позициям Хезболлы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az