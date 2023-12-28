Ситуация на границе Израиля с Ливаном требует изменений - Ганц

Министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что нынешняя ситуация на границе с Ливаном неприемлема, и израильские власти не хотят терпеть присутствие движения "Хезболла" в этом районе.

"Ситуация на северной границе Израиля требует изменений", - приводит The Times of Israel слова Ганца с телевизионной пресс-конференции.

"Время на дипломатическое решение проблемы истекает", - добавил он.

Ганц также сказал, что, если ливанское правительство и власти других стран не добьются отвода сил "Хезболлы" от израильско-ливанской границы, то этой задачей займется Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также он сказал, что ЦАХАЛ в случае необходимости может расширить операцию в Газе и на другие районы.