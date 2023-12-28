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Цена на нефть

27.12 $/bbl +/- WTI 74.11 -1.46 Brent 79.65 -1.42

ТЭК 28.12.2023 09:32

Цены на нефть стабилизировались

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения накануне на сигналах о том, что предложение сырья на рынке превышает спрос.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со среды на четверг, показали рост запасов в США на прошлой неделе на 1,837 млн баррелей. В том числе увеличились запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть.

Официальные данные о резервах энергоносителей будут обнародованы министерством энергетики США в четверг в 19:00 мск. Увеличение запасов нефти в Кушинге, если оно подтвердится, будет зафиксировано по итогам десятой недели подряд - это станет самым длительным периодом их непрерывного повышения с 2016 года.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 составляет $79,61 за баррель, что на $0,04 (0,05%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,42 (1,8%), до $79,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,09 (0,12%), до $74,02 за баррель. Накануне стоимость контрактов упала на $1,46 (1,9%), до $74,11 за баррель.

Опасения в отношении перспектив спроса, особенно в Китае, усиливаются, отмечает аналитик CIBC Private Wealth Ребекка Бабин, слова которой приводит Market Watch. Потребление нефти в КНР, которое было довольно высоким в первые три квартала текущего года, ослабевает, отмечает она.

"Отсутствие уверенности в перспективах китайской экономики в 2024 году является главным фактором, беспокоящим участником рынка, - говорит Бабин. - Второй по значимости фактор, вызывающий опасения, это возможность того, что добыча в США будет превышать прогнозы, как это было в 2023 году".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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