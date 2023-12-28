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Макроэкономика 28.12.2023 10:05

Стратегические валютные резервы Азербайджана за 11 мес. выросли на 16,6% - ЦБ

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-ноябре 2023 года выросли на 16,6% - до $68,2 млрд.

«Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев 2023 года составил $6,7 млрд или 12,5% ВВП. В таких условиях, наблюдается рост стратегических резервов Азербайджана. За 11 месяцев такие резервы выросли на 16,6% - до $68,2 млрд», - отмечается в заявлении Центробанка Азербайджана об основных направлениях денежной политики на 2024 год.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из валютных резервов Центробанка, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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