Стратегические валютные резервы Азербайджана за 11 мес. выросли на 16,6% - ЦБ

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-ноябре 2023 года выросли на 16,6% - до $68,2 млрд.

«Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 9 месяцев 2023 года составил $6,7 млрд или 12,5% ВВП. В таких условиях, наблюдается рост стратегических резервов Азербайджана. За 11 месяцев такие резервы выросли на 16,6% - до $68,2 млрд», - отмечается в заявлении Центробанка Азербайджана об основных направлениях денежной политики на 2024 год.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из валютных резервов Центробанка, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

А.Азизов