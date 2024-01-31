Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $66,5 млрд - глава Центробанка

Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец 2023 года оцениваются в $66,5 млрд, заявил председатель Центробанка Талех Кязымов.

«В 2023 году стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17% - до $66,5 млрд», - сказал Кязымов на пресс-конференции в среду.

По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», в 2023 году валютные резервы ЦБ выросли на 29,1% или на $2,6 млрд – до $11,6 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из валютных резервов Центробанка, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Х.Насирзаде, А.Азизов