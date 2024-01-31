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Макроэкономика 31.01.2024 11:24

Стратегические валютные резервы Азербайджана оцениваются в $66,5 млрд - глава Центробанка

Стратегические валютные резервы Азербайджана на конец 2023 года оцениваются в $66,5 млрд, заявил председатель Центробанка Талех Кязымов.

«В 2023 году стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 17% - до $66,5 млрд», - сказал Кязымов на пресс-конференции в среду.

По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», в 2023 году валютные резервы ЦБ выросли на 29,1% или на $2,6 млрд – до $11,6 млрд.

Стратегические валютные резервы Азербайджана формируются из валютных резервов Центробанка, активов Государственного нефтяного фонда и казначейских средств министерства финансов.

Х.Насирзаде, А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТА, РЕЗЕРВЫ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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