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New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI за незаконное использование ее материалов в ИИ

Американская газета The New York Times обвиняет Microsoft Corp.и OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, в использовании ее контента без разрешения.

NYT подала соответствующий иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка. В нем говорится, что ChatGPT и разработанный Microsoft программный ассистент Copilot незаконно использовали материалы издания для создания конкурирующих с ним продуктов на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Большие языковые модели, послужившие основой для ИИ-решений ответчиков, были созданы за счет копирования и использования миллионов защищенных авторским правом статей, расследований, рецензий и других материалов NYT, утверждает газета.

Издание требует привлечь Microsoft и OpenAI к ответственности за ущерб на "миллиарды долларов".

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Тэги: США, MICROSOFT, ИИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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