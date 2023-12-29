Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз

Центр территориального планирования и строительства (ЦТСП) при Госкомитете по архитектуре и градостроительству Азербайджанапривлек две компании к проведению проектных работ в городе Шахбуз (Нахчыванская Автономная Республика).
Как передает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта госзакупок, с этими компаниями заключены два контракта на общую сумму 2 млн 167,754 тыс. манатов.
Первый контракт, заключенный с Государственным главным проектным институтом "Азермемарлайиха", предусматривает подготовку генплана города Шахбуз. Сумма контракта составляет 459,02 тыс. манатов. Работы, по условиям контракта, планируется завершить до 27 марта 2025 года.
Предметом второго контракта, заключенного с «Sapartners Kovari+Kovari International» GmbH, является подготовка стратегического концептуального проекта генплана города Шахбуз, архитектурных решений отдельных зданий и общественных площадок, рекомендаций по архитектурному стилю города. Стоимость заключенного контракта составляет 1 млн 708,734 тыс. манатов.
Согласно условиям контракта, работы планируется завершить до 27 декабря 2024 года.
Х.Насирзаде
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