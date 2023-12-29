Нефть продолжает дорожать

Подъем цен на нефть продолжается днем в пятницу, котировки восстанавливаются после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:11 повысилась на $0,57 (0,74%), до $77,72 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,43 (0,6%), до $72,2 за баррель.
Накануне обе марки подешевели более чем на 3% из-за смягчения опасений по поводу атак йеменских хуситов на транспортные суда. В частности, в среду датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS анонсировала возобновление перевозок через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности в регионе.
Поддержку котировкам не смогли оказать обнародованные накануне данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США.
Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе понизились на 6,911 млн баррелей, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Падение запасов стало рекордным за четыре месяца.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,508 млн баррелей. Рост запасов в Кушинге зафиксирован по итогам десятой недели подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.
В Азербайджане обсудили проведение COP 29 в 2024г
Министерство обороны Азербайджана подвело итоги 2023 года и обсудило планы на 2024 год
БДИПЧ открывает миссию по наблюдению за внеочередными выборами в Азербайджане
Страны ЕС за 10 мес. поставили в Азербайджан духов и туалетной воды на 16 млн евро
Прокуратура Джалилабадского района ведет разбирательство по факту обнаружения тел двух детей в водоканале
Власти Азербайджана в 2024г направят 266 млн манатов на программы и мероприятия в сфере здравоохранения
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло в 2023г на $1,5 трлн
Китайский адмирал Дун Цзюнь назначен министром обороны КНР
Песков: в Кремле анализировали возможный ответ на случай конфискации Западом российских замороженных активов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Фонд «Nargis» и Банк Республика провели традиционную благотворительную акцию.
Владельцы Visa NeoKart заработают 24% КЭШБЭК во всех маркетах!
В Бакинской высшей школе нефти прошла информационная сессия по устойчивому развитию
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы