Путин рассчитывает на плодотворную работу с Алиевым в 2024 году по актуальным двусторонним и региональным вопросам

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву телеграмму, в которой поздравил с наступающим новым, 2024, годом.

"В уходящем году союзнические отношения России и Азербайджана развивались весьма успешно, а регулярные встречи лидеров способствовали достижению взаимовыгодных договоренностей в различных сферах", - отмечается в тексте поздравления.

"Высказана надежда на продолжение плодотворной совместной работы - как по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, так и в целях упрочения мира и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - информирует пресс-служба Кремля.