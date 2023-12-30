Гарибашвили приветствует возвращение в политику Иванишвили и отмечает его уникальную роль для Грузии

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в связи с возвращением в политику основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили отмечает его уникальную роль в судьбе современной Грузии.

"Если бы в 2012 году Бидзина Иванишвили не пришел в политику и не сыграл бы уникальную роль, сегодня Грузия была бы вовлечена в войну, что практически означало бы уничтожение нашей страны", - сказал журналистам в субботу Гарибашвили.

По его словам, крайне обостренная сегодня ситуация в мире отражается и на Грузии.

"Меняется мировой порядок, и никто не знает, сколько это продлится и к чему приведут эти катаклизмы. В этой сложнейшей, обостренной геополитической ситуации в мире уникальная роль Бидзины Иванишвили является решающей для Грузии", - сказал Гарибашвили.

Он считает, что правящая партия победит на предстоящих в 2024 году парламентских выборах, причем победит убедительно конституционным большинством и в этом сыграет свою роль Иванишвили.