Столкновение самолетов в токийском аэропорту привело к гибели пяти человек

Столкновение пассажирского самолета с самолетом береговой охраны Японии в токийском аэропорту Ханэда привело к гибели пяти человек, передает во вторник агентство ЭФЭ. Все погибшие находились в самолете службы береговой охраны, пояснили японские власти. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Japan Airlines (JAL), выполнявший внутренний рейс, загорелся вскоре после посадки в результате столкновения на взлетно-посадочной полосе с самолетом японской береговой охраны. По данным японского телевидения, 379 пассажиров и членов экипажа этого воздушного судна успели эвакуироваться.

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