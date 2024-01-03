Минтруда направит около 1,5 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана направит около 1,5 млн манатов на покупку квартир для лиц, получивших инвалидность в борьбе за независимость Азербайджана, его территориальную целостность и конституционный строй, и для членов семей шехидов.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с физическим лицом Натигом Алисоем подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 1 млн 554,24 тыс. манатов.
Согласно условиям тендера, предусматривается покупка 1-, 2- и 3-х комнатных квартир в Ширване, а также в Гейгельском, Гусарском, Огузском, Балакенском, Саатлинском, Агсуинском, Нефтчалинском, Агстафинском и Сальянском районах.
Срок выполнения работ по договору - до 30 марта 2024 года.
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